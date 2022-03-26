Кремль благодарит Турцию

Россия благодарна Турции за проведение переговоров с Украиной и всевозможное посредничество в урегулировании ситуации, при этом Москва считает приоритетным сам факт диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сегодня в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. Как отмечал помощник президента РФ Владимир Мединский, встреча была конструктивной. После завершения консультаций Министерство обороны РФ сообщило, что сокращает боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

«Мы действительно благодарны Турции за ту посредническую роль и посреднические усилия, которые она оказывает для проведения российско-украинских переговоров и в целом урегулирования ситуации», – сказала Захарова на брифинге, ее слова приводит РИА Новости.