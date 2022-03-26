«Азов» сообщает о ранении Руслана Геремеева, подозреваемого в убийстве Бориса Немцова

Украинский полк «Азов» сообщает о ранении военнослужащего из Чечни Руслана Геремеева. Об этом пишут украинские СМИ.

«В Мариуполе после неудачного штурма пустого сгоревшего дома тяжёлые ранения получил приближённый к Кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев. Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую перед тем оставили русские солдаты и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тикток-воинов, спасая им жизнь и здоровье. Надеемся, что Геремеев умер от полученных ранений и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики», - говорится в сообщении полка.

Напомним, адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров называл Геремеева настоящим организатором убийства, хотя Следственный комитет объявил в розыск как подозреваемого в организации убийства только его личного водителя Руслана Мухудинова. Самого Геремеева по делу об убийстве Немцова не допрашивали: следователь говорил в суде, что стучался в дверь дома Геремеевых, но ему никто не открыл. Сам Кадыров называл надуманными подозрения в причастности Геремеева к убийству Немцова: «Геремеев абсолютно, если меня спросить, не виноват. Потому что это придуманное дело».