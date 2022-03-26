Роскомнадзор заблокировал даже «Масяню»

Доступ к сайту создателя «Масяни» Олега Куваева заблокирован в России, следует из данных сервиса Роскомнадзора проверки ограничения доступа к сайтам. Решение принято на основании требования Генпрокуратуры от 25 марта.

Сайт блокирован в соответствии с действием ст. 15.3. В ней среди прочего речь идет об ограничении доступа к сайтам, которые предоставляют недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую как достоверную.

Ранее Роскомнадзор потребовал от владельца сайта mult.ru с эпизодами мультфильма «Масяня» удалить один из эпизодов из-за недостоверной информации, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ. После требования ведомства ресурс стал недоступен, однако владельцы говорили, что на него ведется DDos-атака, поэтому сайт временно выключили.