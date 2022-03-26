Украинские военные уничтожили российский бронированный автомобиль повышенной защищенности – КамАЗ «Тайфун». Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«Аналоговнет. Гордость российского ОПК – Камаз «Тайфун». Универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Относится к машинам класса MRAP – защищенный от мин и засад. Украинские воины сделали его уникальным – так он точно нигде в мире не выглядел».

В Генштабе сообщили, что повреждена также другая техника российских войск.