В Азербайджане усилят контроль над искусственным ростом цен

Под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова прошло совещание, посвященное обеспечению продовольственной безопасности и улучшению снабжения населения основными продуктами питания.

Как сообщает haqqin.az, на совещании были рассмотрены задачи, вытекающие из постановления Кабинета Министров от 18 марта 2022 года «О мерах по регулированию ввоза на территорию страны ряда основных продовольственных товаров, входящих в состав минимальной потребительской корзины, и товаров, используемых при их производстве», улучшения снабжения внутреннего рынка основными продуктами питания и сохранения уровня самообеспеченности, стимулирования местных производителей, были широко обсуждены вопросы усиления контроля над ценовыми манипуляциями на внутреннем рынке и другие вопросы.

Были заслушаны доклады министерств экономики и сельского хозяйства, Государственного таможенного комитета, Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, Агентства продовольственной безопасности и государственных ресурсов и даны соответствующие поручения.