Гаджи Алиев потерпел разгромное поражение в финале чемпионата Европы

Лидер сборной Азербайджана, 3-кратный чемпион мира и Европы Гаджи Алиев (65 кг) встретился в финале с представителем Венгрии Исмаилом Мусукаевым. Увы, Гаджи потерпел разгромное поражение со счетом 1:12 и тоже стал серебряным призером. Вчера Алиев победил соперников из Турции и Молдовы.

Во всех пяти весовых категориях у вольников за награды борются азербайджанские спортсмены. Уже завершилась борьба в двух весовых категориях. В финале категории до 57 кг Алиаббас Рзазаде уступил представителю Северной Македонии Владимиру Егорову со счетом 6:8. Вчера на пути к финалу дебютант чемпионатов Европы Алиаббас одолел борцов из Испании, Болгарии и Грузии и тоже пробился в финал.

Сегодня в Будапеште разыгрываются первые пять комплектов медалей чемпионата Европы по борьбе.

Ашраф Аширов (79 кг) сразится за золото с греком Георгиосом Кугиумцидисом. Ранее он взял верх над оппонентами из Болгарии, Армении и Грузии.

Магомедхан Магомедов (97 кг), победивший соперников из Литвы, Грузии и Польши, в поединке за высшую награду встретится с Владиславом Байцаевым из Венгрии.

И лишь Зиреддин Байрамов (70 кг) поборется за бронзу. Его соперником будет борец из Болгарии Рамазан Рамазанов.

Стоит добавить, что в чемпионате Европы не участвуют борцы из России, Беларуси и Украины.

Сегодня в борьбу вступили еще пять наших вольников. В финал удалось пробиться только Абубакру Абакарову (86 кг). Он победил борцов из Молдовы, Латвии и Польши, а в решающей схватке завтра поборется с соперником из Сан-Марино.

Бронзу оспорят Туран Байрамов (74 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг). Ислам Базарганов (61 кг) и Айдын Ахмедов (125 кг) выбыли из борьбы за медали.