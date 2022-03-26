Полад Бюльбюльоглы выразил руководству телеканала «Россия-1» недовольство
Провокационная речь депутата Государственной Думы Российской Федерации, заместителя председателя Комитета по экономической политике Михаила Делягина, прозвучавшая по российскому телевидению, вызвала серьезную обеспокоенность и недовольство азербайджанской общественности, включая сотрудников посольства, говорится в заявлении посольства Азербайджана в России.
«Посол Полад Бюльбюльоглы выразил серьезное недовольство азербайджанской общественности руководству Всероссийской государственной телерадиовещательной компании, в которую входит канал «Россия 1» и подчеркнул недопустимость подобных случаев.
В результате этих усилий Михаил Делягин также сообщил, что сегодня принял советы, данные ему российскими официальными лицами, выразил сожаление по поводу высказанного мнения и заявил, что допустил такой шаг ради шоу», - говорится в сообщении посольства.