Об этом сообщает телеграм-канал "Израильские трудовые будни".

Теракт произошел одновременно со стрельбой в Бней-Браке.

Также появилась информация о еще одном теракте, в Рамат-Гане.

Террорист открыл огонь на улице Ха Шнайм. Сообщается о том, что тяжело ранены три человека.

Израильские СМИ сообщают о террористической атаке в Бней-Браке.

Напомним, в воскресенье, 27 марта, в Израиле в городе Хадера произошла стрельба. Двое террористов спрятались за автобусом и открыли огонь из автоматического оружия по полицейским.

В результате перестрелки погибли двое людей, стрелков ликвидировали на месте. Об этом сообщает израильское издание Ynet.