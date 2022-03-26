Еще два теракта в Израиле видео
Израильские СМИ сообщают о террористической атаке в Бней-Браке.
Террорист открыл огонь на улице Ха Шнайм. Сообщается о том, что тяжело ранены три человека.
Террорист ликвидирован.
דיווח ראשוני: פצועים מירי בבני ברק @sharonidan pic.twitter.com/rwhCGZ6POt— כאן חדשות (@kann_news) March 29, 2022
Также появилась информация о еще одном теракте, в Рамат-Гане.
Теракт произошел одновременно со стрельбой в Бней-Браке.
Об этом сообщает телеграм-канал "Израильские трудовые будни".
Напомним, в воскресенье, 27 марта, в Израиле в городе Хадера произошла стрельба. Двое террористов спрятались за автобусом и открыли огонь из автоматического оружия по полицейским.
В результате перестрелки погибли двое людей, стрелков ликвидировали на месте. Об этом сообщает израильское издание Ynet.