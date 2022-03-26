Запасов воды в Донецке осталось не более чем на две недели, с 30 марта в городе будет отключено центральное отопление, сообщил во вторник мэр оккупированного города Алексей Кулемзин.

«Катастрофическая нехватка воды обусловила переход на сокращенный график ее подачи населению. Однако и это не решило проблему. Запасов осталось не более, чем на две недели. В среду, 30 марта, в городе будет отключено центральное отопление», - говорится в Telegram-канале градоначальника.