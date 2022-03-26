В Донецке нет воды: отключают центральное отопление мэр
Запасов воды в Донецке осталось не более чем на две недели, с 30 марта в городе будет отключено центральное отопление, сообщил во вторник мэр оккупированного города Алексей Кулемзин.
«Катастрофическая нехватка воды обусловила переход на сокращенный график ее подачи населению. Однако и это не решило проблему. Запасов осталось не более, чем на две недели. В среду, 30 марта, в городе будет отключено центральное отопление», - говорится в Telegram-канале градоначальника.
По словам мэра, основным источником стабильного водоснабжения города является канал «Северский Донец – Донбасс». При этом вооруженные украинские формирования намеренно остановили первый подъем отдела Южно-Донбасского водовода, теперь жители города получают воду из резервного водохранилища. Некоторые районы города полностью остались без центрального водоснабжения, отметил Кулемзин.
Мэр добавил, что речь идет о вынужденной мере, которая позволит не расходовать оставшийся запас воды для ежедневной подпитки тепловых сетей.