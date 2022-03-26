Офис президента Украины: Россия до сих пор не оставляет попыток убить Зеленского

«Ваш покорный слуга, кстати, в первой пятерке – это из оперативных данных. Поскольку идет переговорный процесс, то ударить по Офису президента, откуда идет этот процесс видеосвязью, – значит обрезать себе все пути к переговорам. А если не будет переговоров – это совсем другая ситуация», – сказал Арестович.

По его словам, российские военные четыре раза стреляли непосредственно возле Офиса президента Украины. Кроме того, россияне хотят «убрать» кого-то из высшего военно-политического руководства, в частности, и самого Арестовича.

Он также отметил, что снятие экономических санкций с России является одной из главных тем, которая волнует Россию во время переговоров: «Представьте себе реакцию Запада и всего мира после удара даже не по Офису президента, по переговорщикам. То есть даже у россиян есть какие-то международно-дипломатические красные линии, которые нельзя пересекать. Потому что посол – это всегда лицо неприкосновенное. Когда ты убьешь человека, который с тобой разговаривает, с тобой больше никогда никто не будет вести переговоры после этого. Должны быть вещи, на которые можно опираться даже в таком хаосе, каким является война».

По его мнению, Россия не будет бомбить Офис президента, однако он не сомневается, что они не оставят попыток другим способом уничтожить Зеленского физически.