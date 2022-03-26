Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк встретился с Халуком Байрактаром - создателем боевых дронов, которые ВСУ активно применяют против российской техники. Об этом Подоляк написал в Twitter, выложив совместное фото с Халуком Байрактаром.

Он назвал турецкий дрон «супероружием» в руках наших военных.

«Российская бронетехника безупречно горит в наших замечательных полях. И будет гореть дальше. Потому что «Байрактары» идеально решают любые задачи – незаметно, страшно, разрушительно. Всегда буду благодарен автору и отцу супероружия, за то, что мы победим», - высказался советник главы ОП.

Російська бронетехніка бездоганно горить у наших чудових полях. І горітиме далі. Бо «Байрактари» ідеально вирішують будь-які завдання – непомітно, страшно, руйнівно. Завжди буду вдячний автору та батькові суперзброї – @haluk за те, що ми переможемо. pic.twitter.com/Ou6VXKlxJh — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

Сейчас ВСУ активно используют турецкие БПЛА в борьбе с техникой россиян. По словам главнокомандующего Валерия Залужного, на складах нет ни одного указанного дрона - все у защитников.

«Байрактары» рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые.

Первые турецкие БПЛА Украина получила в 2019 году, а в феврале 2022 года Турция и Украина подписали стратегическое соглашение о строительстве завода по производству и ремонту дронов.