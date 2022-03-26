В «Азове» рассказали, почему не покинули Мариуполь

Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь рассказал, почему украинские военные не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной, несмотря на то, что Владимир Зеленский им это позволил.

«Нас спрашивают, правда ли, что нам было предложено выйти из города. На самом ли деле мы отказались, потому что не захотели покидать своих погибших и раненых. Я отвечу так: А как, по вашему мнению, должны поступать украинские военные? Подчеркиваю: мы будем и дальше защищать город, каждый дом, каждую улицу. Мы будем делать все, чтобы спасти раненых и похоронить наших убитых воинов. Мы слышим о том, что безуспешно бороться с превосходящими силами в соотношении 1 к 10, не имея авиации и прочего... Спросите у защитников города, как они 33 дня противостоят постоянным авиационным бомбардировкам, десяткам выпущенных по нам баллистических ракет, обстрелам с кораблей и наземной артиллерии, силам, в десятки раз превосходящим наши, в полном окружении. Нас спрашивают о возможности деблокады. Вспомните князя Святослава, вспомните подвиг Болбочана и других: решительность и профессионализм командиров – это то, что больше всего ценится во время войны. Противник показывает нам картинки захваченных кварталов в Мариуполе. В то же время, наши защитники продолжают убивать российских военных и уничтожать его технику. Подчеркиваю: борьба за город продолжается», - цитирует Паламаря «Украинская правда».