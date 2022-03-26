В Украине объяснили, как Россия станет гарантом безопасности
Россия должна подписаться под гарантиями безопасности Украины, заявил в интервью украинским телеканалам представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый.
«Среди стран-гарантов (безопасности для Украины – ред.) Россия будет на уровне со всеми другими (не в особом статусе). Как бы это ни звучало – это будет другая страна. С точки зрения международного права, сути юридического соглашения о гарантиях безопасности Украины, она будет одной из государств гарантов. И самое главное, что нам удалось достичь, что Россия при реализации статьи, позволяющей другим странам-гарантам, позволяет другим странам-гарантам применить и предоставить нам вооруженные силы для защиты нашей безопасности – Россия согласилась, что права вето она в этом иметь не будет», - цитирует Чалого «Украинская правда».
Он отметил, что в таком случае, в случае угрозы для Украины, страны-гаранты могут не советоваться с Россией о предоставлении Украине Вооруженных сил или закрытии неба: «Для нас ключевое слово – это гарантии безопасности Украины, которые мы можем получить в рамках дипломатического урегулирования последствий войны и восстановления территориальной целостности и безопасности Украины. Сейчас мы добиваемся, чтобы эти гарантии носили четкую юридическую форму и носили очень конкретный характер. Эти гарантии фактически являются аналогом 5 статьи НАТО».
Он также заявил, что гарантами для безопасности Украины должны стать 5 государств, являющихся членами Совбеза ООН. Среди них есть и Россия.
Дипломат добавил, что сейчас Россия соглашается на переговорах по тем вопросам, которые нельзя было представить еще 2 недели назад.
Гарантами безопасности для Украины, по словам представителей Украины, должны стать США, Великобритания, Турция, Франция, Германия.