В Украине объяснили, как Россия станет гарантом безопасности

Россия должна подписаться под гарантиями безопасности Украины, заявил в интервью украинским телеканалам представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый.

«Среди стран-гарантов (безопасности для Украины – ред.) Россия будет на уровне со всеми другими (не в особом статусе). Как бы это ни звучало – это будет другая страна. С точки зрения международного права, сути юридического соглашения о гарантиях безопасности Украины, она будет одной из государств гарантов. И самое главное, что нам удалось достичь, что Россия при реализации статьи, позволяющей другим странам-гарантам, позволяет другим странам-гарантам применить и предоставить нам вооруженные силы для защиты нашей безопасности – Россия согласилась, что права вето она в этом иметь не будет», - цитирует Чалого «Украинская правда».

Он отметил, что в таком случае, в случае угрозы для Украины, страны-гаранты могут не советоваться с Россией о предоставлении Украине Вооруженных сил или закрытии неба: «Для нас ключевое слово – это гарантии безопасности Украины, которые мы можем получить в рамках дипломатического урегулирования последствий войны и восстановления территориальной целостности и безопасности Украины. Сейчас мы добиваемся, чтобы эти гарантии носили четкую юридическую форму и носили очень конкретный характер. Эти гарантии фактически являются аналогом 5 статьи НАТО».