Взрывы в Белгороде: ранены военнослужащие. Названы предварительные причины видео; обновлено
Четверо военнослужащих ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области, сообщил источник ТАСС.
Человеческий фактор - предварительно, причина взрывов у Белгорода, сообщили источники в экстренных службах.
* * * 23:25
Власти зафиксировали взрывы со стороны села Красный Октябрь в Белгородской области. Люди не пострадали, разрушений на территории поселка нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет. На месте работают все экстренные службы. О причине произошедшего сообщу позже", - написал глава региона.
Село Красный Октябрь расположено вблизи российско-украинской границы.
* * * 23:15
В российском Белгороде произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.
Некоторые российские СМИ пишут, что взрыв произошел в районе села Красный Октябрь под Белгородом, жертв и пострадавших среди жителей нет.
Губернатор области пообещал позднее сообщить жителям региона о причинах произошедшего.
Местные пишут, что взорвался склад боеприпасов.
Украинский журналист Бутусов утверждает, что взрывы под Белгородом - это результат удара ВСУ.
«19-я ракетная бригада нанесла точный удар ракетой "Точка-У" по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВС РФ в поселке Октябрьское под Белгородом. С этих складов Россия поставляет боеприпасы для убийства украинцев», — пишет Юрий Бутусов.