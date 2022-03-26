* * * 23:25

Власти зафиксировали взрывы со стороны села Красный Октябрь в Белгородской области. Люди не пострадали, разрушений на территории поселка нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию. Жертв и пострадавших среди жителей нет. Разрушений на территории поселка нет. На месте работают все экстренные службы. О причине произошедшего сообщу позже", - написал глава региона.

Село Красный Октябрь расположено вблизи российско-украинской границы.