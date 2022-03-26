Какие убытки понесла инфраструктура Украины за месяц войны

Министр инфраструктуры Александр Кубраков назвал цифру убытков инфраструктуры за месяц войны в эфире национального марафона, передает УНИАН.

По его словам, российские войска нанесли урон на сумму $500 млрд. «Многие объекты полностью разрушены, дороги, мосты, аэропорты, это десятки миллиардов, некоторые предприятия разрушены полностью, технологии потеряны», - сказал он.

Кубраков также отметил, что восстанавливать Украину планируют за счет замороженных санкциями активов России и помощи западных партнеров.