В Офисе Зеленского заявили, что Беларусь не вступит в войну против Украины

Беларусь не вступит в войну против украины на стороне России. Россияне отчаялись в попытке усилиться за счет белорусов, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью ВВС.

«Россияне сейчас все объяснили. Перенос усилий на Восток – это означает в частности, что они окончательно разуверились в своем стремлении привлечь сюда Беларусь. Тем более, по белорусским опросам, более 60% их солдат и офицеров категорически негативно относятся к «операции» в Украине», - пояснил он.

По его словам, это данные украинской разведки и белорусской оппозиции, которая проводила опрос. «Теперь возникает вопрос: как бросать такое войско в бой? Что сделает войско, 60% состава которого не хочет воевать? Оно или перейдет на нашу сторону или развернет оружие против тех, кто издал приказ», - добавил Арестович.