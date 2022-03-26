Россия перегруппировывает войска, а не отводит их ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕНТАГОНА
Нынешний отвод части войск России с киевского и черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке сил России для нанесения нового удара, заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.
«Мы считаем, что это перегруппировка, а не настоящий отвод, и что мы все еще должны быть готовы наблюдать за большим наступлением на другие районы Украины. Это не значит, что угроза для Киева исчезла», - цитирует Кирби УНИАН.
По его словам, не надо себя обманывать недавним заявлением Кремля о том, что Москва вдруг просто так решила уменьшить контингент под Киевом, «или любым другим сообщениям о выводе войск».
Кирби отметил, что количество российских сил, которые отходят от Киева, «нисколько не приближается к тому большинству, которое они выставили против Киева». Он привлек внимание к тому, что Россия продолжает бомбить города «даже сегодня».
Он добавил, что довольно трудно назвать окончательный пункт назначения перегруппированных войск России, они смещаются «немного на север»: «Мы считаем, что это, вероятнее всего, перебазирование для применения (войск – ред.) в других местах в Украине. Где именно – мы не знаем».