Нынешний отвод части войск России с киевского и черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке сил России для нанесения нового удара, заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы считаем, что это перегруппировка, а не настоящий отвод, и что мы все еще должны быть готовы наблюдать за большим наступлением на другие районы Украины. Это не значит, что угроза для Киева исчезла», - цитирует Кирби УНИАН.

По его словам, не надо себя обманывать недавним заявлением Кремля о том, что Москва вдруг просто так решила уменьшить контингент под Киевом, «или любым другим сообщениям о выводе войск».