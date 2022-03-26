Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно эффективные действия украинских военных вынуждают российские войска отходить. Об этом лидер Украины заявил во время видеообращения.

«Уверен, вы сегодня видели новость, что российское военное ведомство якобы решило сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Что ж, так можно сказать и о Чернобаевке: будто российская авиация просто решила поменьше летать, а российская техника – поменьше ездить.

Я благодарен всем нашим защитникам, всем нашим защитницам, всем, кто обеспечивает оборону Киева. Именно их храбрые и эффективные действия вынуждают противника уходить на этом направлении.

Однако не стоит терять бдительность. Ситуация не стала более легкой, масштаб вызовов не уменьшился. Российская армия все еще имеет большой потенциал для продолжения атак против нашего государства. У них еще много техники и хватает совершенно бесправных людей, которых они могут отправить в котел войны.

Поэтому мы не охлаждаемся, не снижаем наши оборонные усилия. Как на севере нашего государства, так и во всех других регионах Украины, куда временно зашли российские войска. Оборона Украины – это задача сейчас номер 1. А все остальное – производное от этого», - сказал Зеленский.