США пока не готовы конкретно говорить о гарантиях безопасности Украины

Белый дом пока не готов конкретно говорить о возможном предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны США, заявила на брифинге директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

«Конечно же, мы работаем очень тесно с Украиной над широким спектром вариантов действий, чтобы помочь обеспечить их суверенитет и их безопасность. Но я не могу заранее рассказать ни о каких конкретных деталях, касающихся каких-либо дискуссий о гарантиях безопасности», - цитирует Бедингфилд ТАСС.