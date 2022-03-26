Турция и Узбекистан подписали 10 соглашений о сотрудничестве

Глава государства сообщил, что в рамках визита Анкара и Ташкент подписали 10 соглашений о сотрудничестве в различных областях. Он отметил, что подписанное сторонами Соглашение о преференциальной торговле между Турцией и Узбекистаном позволит ускорить движение двух стран к намеченным целям.

В результате состоявшихся в Ташкенте турецко-узбекских переговоров отношения двух стран вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте, пишет «Анадолу».

По его словам, по итогам прошлого года объем двустороннего товарооборота между Турцией и Узбекистаном превысил 3,6 миллиарда долларов, увеличившись на 72%. Глава государства отметил, что стороны нацелены на доведение этого показателя до 5 млрд на первом этапе, а затем до 10 млрд долларов.

Турецкий лидер выразил удовлетворение в связи с возможностью вновь посетить Узбекистан после четырехлетнего перерыва. Он поблагодарил узбекского коллегу за гостеприимство и теплый прием, оказанные турецкой делегации.

Президент Эрдоган отметил, что в этом году Турция и Узбекистан отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. «Мы придаем крайне важное значение возможности посетить Узбекистан в столь знаменательный год для наших стран. Как известно, Турция является первой страной, признавшей независимость Узбекистана и открывшей посольство в Узбекистане. Турция также стала первой страной, открывшей генеральное консульство в Узбекистане. Наше Генеральное консульство в Самарканде вот уже год служит нашим узбекским братьям, гражданам страны. Наши отношения основаны на общей истории, языке, вере и культурных связях. Турция стремится к дальнейшему улучшению отношений с Узбекистаном, с которым нас связывают очень крепкие и искренние братские узы во всех сферах», - заявил он.

Президент Эрдоган также приветствовал ход реформ, успешно осуществляемых в Узбекистане под руководством президента страны Шавката Мирзиёева.