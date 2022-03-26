Взрывы в Киеве
В Киеве слышны взрывы, сообщил в Twitter живущий в Украине американский политолог Террелл Джермейн Старр.
Ранее в Киевской области была объявлена воздушная тревога.
В Киеве слышны взрывы, сообщил в Twitter живущий в Украине американский политолог Террелл Джермейн Старр.
Ранее в Киевской области была объявлена воздушная тревога.
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