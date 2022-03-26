Португалия и Польша пробились на чемпионат мира-2022 по футболу

Сегодня в Европе состоялись два финальных стыковых матча за право играть на футбольном чемпионате мира-2022 в Катаре.

В Порту сборная Португалии со счетом 2:0 обыграла главную сенсацию матчей плей-офф – Северную Македонию, которая четыре дня назад лишила шансов поехать на ЧМ Италию, победив ее на выезде, в Палермо со счетом 1:0.

Удивить футбольный мир во второй раз подряд македонцам не удалось. Голы Бруно Фернандеша на 32-й и 65-й минутах принесли Португалии путевку в Катар.

В другом финале в Польше хозяева с таким же результатом обыграли Швецию. На 50-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти, а на 73-й минуте Петр Зелински удвоил преимущество поляков.

Последний участник ЧМ-2022 от Европы определится в противостоянии Уэльса с победителем пары Шотландия – Украина. Игра между шотландцами и украинцами по известным причинам перенесена на июнь.