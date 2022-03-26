Аравийская коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила о прекращении боевых действий в Йемене на время межйеменских переговоров в Эр-Рияде, которые начинаются в среду, сообщает агентство SPA со ссылкой на заявление альянса.

«Объединенное командование коалиции объявляет о прекращении всех военных операций на территории Йемена с 06:00 среды, чтобы обеспечить успех консультаций в Эр-Рияде и создать благоприятную атмосферу для миротворчества в течение священного месяца рамадан», - говорится в коммюнике.