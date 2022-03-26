Зеленский высказался об ударе России по Николаеву

Президент Владимир Зеленский отметил, что российские войска совершили коварный ракетный удар по Николаеву как раз после годовщины освобождения города от нацистских захватчиков во время Второй мировой войны в 1944 году, сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение украинского лидера.

«Этот очередной акт российской так называемой денацификации Николаева произошел утром после годовщины освобождения города от нацистских захватчиков. Николаевцы помнят день 28 марта 1944 года. И видят, на кого похожи русские войска, которые сейчас пытаются захватить их город», - говорит президент.

По его словам, в течение дня в Николаеве продолжалась спасательная операция. «Разбирали завалы здания областной администрации, разрушенной российскими ракетными ударами. По состоянию на это время известно о восьми погибших и тридцати раненых», - сказал он.