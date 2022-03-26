В США запретили линчевание
Норма, запрещающая линчевание, через сотню лет споров стала законом в США после подписания президентом Джо Байденом, пишет РИА Новости.
"Теперь это закон", - заявил Байден, подписывая документ.
Закон получил имя Эммета Тилля, 14-летнего афроамериканца, которого в 1955 году белая женщина обвинила в приставаниях, а ее близкие жестоко его убили и были оправданы присяжными. Попытки принять на федеральном уровне закон против линчевателей предпринимались неоднократно в течение века. Теперь линчевание будет преследоваться в рамках уголовного закона как преступление на почве ненависти.
"Почти 100 лет назад представитель штата Северная Каролина Джордж Уайт - единственный темнокожий в конгрессе в то время - впервые представил закон против линчевания. Сотни подобных документов не пробились в качестве закона", - рассказал Байден на церемонии подписания.