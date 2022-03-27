Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 04:11

Русский фольклор в наши дни вне пределов России становится не очень популярным. По каким причинам - вопрос одновременно и простой, и сложный. Но так как прямого отношения к основной теме наших размышлений это не имеет, пока его опустим. Заверим, однако, что русофобией в Азербайджане никто не страдает, и даже более чем странные решения определенных российских органов в отношении азербайджанской прессы не в состоянии поколебать нашей любви к языку и великой литературе русского народа. В том числе и к фольклору.

А потому после столь пространного вступления используем не фразу из басни классика, а народную мудрость, облеченную в пословицу: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается…» Видимо, в ООН русское устное народное творчество тоже любят, причем не просто как часть мирового литературного наследия, но ещё и как руководство для принятия решений. Только этим можно объяснить отсутствие какой-либо реакции на справедливо поднятый азербайджанской стороной вопрос о вопиющем нарушении сотрудниками армянского происхождения из этой организации норм международной практики и этики. Заключается это в участившихся нападках на Азербайджан и Турцию, в которых армяне ООН изливают свои неизбывную печаль, желчь и ненависть, не стесняясь при этом в выражениях. И армянским составителям такого непотребного «коктейля» не только все сходит с рук, но еще и оборачивается продвижением по службе. Вразумительного ответа как от организации в целом, так и от конкретно одного из ее агентств – Программы развития (ПРООН) ждут в Азербайджане. А отвечать есть и кому, и за что. Клевета и ложь, открытое поощрение и поддержка сепаратизма, азербайджанофобия и тюркофобия - далеко не полный список расцветающих в стенах ООН, мягко говоря, отклонений от декларируемых ее Уставом благостных принципов. Армяне, работающие на организацию, призванную проповедовать и защищать идеалы мира и гуманизма, словно соревнуются в мерзопакостной вакханалии на страницах соцсетей, пытаясь взять реванш за поражение своих единоплеменников на поле боя. То, что над их аккаунтами развеваются, голубые флаги символа миролюбия и объективности всей планеты, их никак не смущает. А главное, никто их не одергивает. Да что там армяне! Резидент-координатор ООН в Армении решил, что тиражирование позиции армянского МИДа является частью его официальных обязанностей. Чем и занялся, распространяя армянские фальшивки среди тех, кто посещал его социальные страницы в надежде узнать о новостях устойчивого развития, мира и добрососедства. Сегодня сей достойный служитель «идеалов гуманизма и образец беспристрастности» представляет организацию в Индии. Само собой он и там найдет любителей россказней от армянского МИДа. Зовут этого деятеля Шомби Шарп. Есть подозрение, что первая буква его имени на самом деле другая, не станем уточнять, какая именно…

Как ни странно, не отстает от него и новоназначенный представитель, точнее, представительница ПРООН в Азербайджане госпожа Паниклова. Весь ее не слишком долгий профессиональный путь - знаменательный образец заинтересованного внимания, интереса к Армении и теплых дружеских отношений с ее деятелями. Разумеется, это ее право и ее выбор, вот только эта должностная особа международного уровня, видимо, забыла, что свою миссию в данный момент она осуществляет в Азербайджане. Ну как ей объяснить, что для представителя ООН личные пристрастия неприемлемы, за что ее в стране назначения и не жалуют? Активизировались в последнее время и всякие околоооновские армянские персонажи. Из небытия вдруг возник бывший министр иностранных дел Армении господин Мнацаканян. Похоже, вообразил себя восставшей из пепла птицей Феникс и решил поучить мир, как надо жить и что делать с Азербайджаном, который смеет вести себя как истинный хозяин самим же освобожденных своих территорий. Всем от него досталось - и ооновцам, и мировому сообществу. Особо возмущает Мнацаканяна состоявшееся в марте в Шуше мероприятие, посвященное 30-летию партнерства ООН и Азербайджана. Партнерство во имя мира и развития - именно эта перспектива, судя по всему, привела в неистовство бывшего главу армянской дипломатии, снесенного с должностного кресла шквалом побед Азербайджана как на военном, так и на дипломатическом фронте.

Армянские деятели вообще с миром и развитием явно не в ладах. Вот захватить чужую землю, сидеть на ней в бездействии 30 лет, демонстрируя всему свету неспособность к созиданию, это да, это достойно «великой нации». Впрочем, не так уж бездействуя – варварски разрушая остатки созданного до них, да еще и начиняя минами все вокруг. Не исключено, что этого Зохраба (какое типично армянское имя) особо расстроило, что мероприятие было именно в Шуше и что ооновцы, невзирая на неудовольствие отдельных своих коллег, приняли в нем участие. Причем самое активное. Ну не надо уж так расстраиваться, господин Мнацаканян. Что поделать, ну не катят больше армянские сказки, и все тут. Давно уже никто и не думает отрицать право Азербайджана вернуть жизнь на освобожденные земли. И сотрудничать с ним в этом будут многие страны и организации. Залогом тому недавние миссии ООН, Европейского Союза и Всемирного банка, визиты представителей UNEP и UN-Habitat, десятки других успешных международных инициатив, осуществленных нашей страной совместно с иностранными партнерами.