Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 05:17

После месяца продолжающихся ожесточенных боевых действий в Украине ни Белый дом, ни Пентагон, ни армия военных аналитиков США не могут ответить на вопрос: кто же побеждает в этой войне. Но есть уже несколько выводов, которые не вызывают сомнений. Первое – Россия отказалась от завоевания всей территории Украины, от взятия Киева и практически всех крупных городов страны, от смены режима и устранения президента Владимира Зеленского — Москве придется вести переговоры с ним, и ни с кем больше. Второе — Запад не окажет помощи Украине тяжелым вооружением, танками и боевыми самолетами, то есть наступательным оружием, а без него Киев не сможет одержать убедительную победу. Как заявил Владимир Зеленский, западные страны «играют в пинг-понг в отношении того, кто должен поставить самолеты и другое оружие». Украинский лидер крайне разочарован нерешительностью Запада, который, очевидно всеми мерами хочет предотвратить Третью мировую войну и возможный ядерный апокалипсис.

И третье. Вашингтон, и Лондон убеждены, что главной целью (а это не скрывают и российские военные) является «освобождение Донбасса». Предполагается, что после этого Владимир Путин сможет объявить победу в своей «специальной операции» и для него это крайне важно сделать к 9 мая — годовщине победе во Второй мировой войне. Однако в операции по «освобождению Донбасса» также есть несколько развилок. Россия намерена не только удержать под своим контролем ДНР и ЛНР, при этом расширив эти территории до их административных границ, но и, захватив Мариуполь создать сухопутный коридор до Крыма. Как считает Клиффорд Браун, ученый из нью-йоркского UnionCollege «эту цель, которую Путин считает своей программой-минимум будет крайне трудно достичь и баланс сил на этом направлении приблизительно равный». Что же касается попыток Киева захватить Донбасс и Крым, то это, по мнению Брауна чревато гигантской эскалацией боевых действий с возможным применением Россией тактического оружия массового поражения». На вопрос о целях Украины ответ в принципе дал сам президент Зеленский. В интервью российским журналистам он заявил, что его армия не может прогнать всех захватчиков со своей территории, но компромиссным вариантом был бы их отход до границ 24 февраля, то есть до границ самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Однако принесет ли это мир многострадальной Украине? Ее лидеры опасаются, что действия России могут привести к расчленению Украины на два враждующих государства, наподобие двух Корей иди двух Германий. «Россия попытается создать некую квазиструктуру, которую противопоставят независимой Украине», - говорит глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Нетрудно предвидеть, что при таком разделе враждебность между Украиной и Россией сохранится на долгие годы, и ни о каком устойчивом мире не придется даже мечтать. Однако, похоже, Путин настолько напугал Америку угрозой применения ядерного оружия с гарантированным уничтожением всего человечества, что Вашингтон готов поддержать некий компромиссный вариант урегулирования конфликта, который предполагал бы существование ДНР и ЛНР. Не случайно президент Джо Байден в одной из своих речей в Брюсселе вдруг заговорил о неких «территориальных уступках» со стороны Киева, подчеркнув, конечно же, что этот вопрос должны решить сами украинцы. Американские политики и эксперты не могут дать ответ на вопрос, кто побеждает в Украине. Но они единогласно говорят о том, что Владимир Путин вместо укрепления безопасности России достиг диаметрально противоположных результатов. И тот, кто сейчас празднует банкет - это американский ВПК. «Для нас снова пришли счастливые дни», - пишет издание Politico, ссылаясь на производителей оружия. Звучит крайне цинично, но для этих американских джентльменов деньги не пахнут. Особую эйфорию испытывает компания Lockheed Martin, которая производит F-35, многофункциональных истребителей пятого поколения. Их теперь заказывают страны, которые еще пару месяцев назад и не думали этого делать. Германия в этом месяце поразила аналитиков, когда канцлер Олоф Шольц объявил о плане приобретения американских F-35, которые придут на смену устаревшим Tornado. «Есть только один ответ на агрессию Путина - усиление НАТО. И поэтому у покупки F-35 нет альтернативы», - говорит он.