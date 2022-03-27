Зеленский выступит перед парламентом Австралии

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обратиться по видеосвязи к депутатам федерального парламента Австралии в четверг, 31 марта, передает пресс-служба парламента этой страны.

«Палата представителей пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить по видеосвязи в четверг, 31 марта 2022 года. Выступление президента Украины последует за приветственным обращением премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и лидера оппозиционной Австралийской лейбористской партии Энтони Албанеса», - указано в документах парламента.

Ожидается, что выступление Зеленского будет транслироваться в прямом эфире во время совместного заседания депутатов Палаты представителей и Сената.