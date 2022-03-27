ООН: из-за войны Украину покинули почти 4 миллиона человек

«Из-за войны в Украине порядка 6,5 миллиона граждан вынуждено стали внутренне перемещенными лицами. С начала военных действий страну покинули 3,9 млн человек». Об этом заявила помощница генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя на заседании Совета Безопасности ООН 29 марта, передает «Корреспондент».

Кроме того, Мсуя отметила, что в Украине в бедственном положении находятся мирные жители некоторых городов. Она подчеркнула, что гуманитарные грузы довольно часто блокируются, из-за обстрелов и минирования нет возможности доставлять конвои в места назначения.

В то же время согласованные сторонами гуманитарные коридоры срываются или обстреливаются, что не позволяет людям покинуть зону боевых действий, резюмировала представитель ООН.