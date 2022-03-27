В Украине заявили, что Россия начала переброску военных из Южной Осетии и Абхазии

«Вооруженные силы России продолжают испытывать проблемы с комплектованием подразделений личным составом. В целях комплектования ВС РФ, с оккупированных территорий Грузии, на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа». Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВС Украины.

Также отмечается, что накануне группировкой объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях отбиты четыре атаки российских войск.

Украинскими военными уничтожено семь танков, семь единиц бронированной, две единицы автомобильной техники и противотанковое орудие.