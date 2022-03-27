Украина назвала условие мирного договора с Россией

Подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины и мирного договора между Москвой и Киевом возможно только после возвращения российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред Украины при организации Сергей Кислица.

«Подписание договора о гарантиях безопасности для Украины будет возможным только после вывода всех вооруженных подразделений России в места, где они находились по состоянию на 23 февраля 2022 года», – сказал Кислица, сообщает РБК.

Украинский дипломат пояснил, что речь идет о введении режима прекращения огня, отводе войск и других вооруженных формирований, безопасном функционировании гуманитарных коридоров, а также обмене погибшими, освобождении военнопленных и мирных граждан.

По словам дипломата, переговоры в Стамбуле демонстрируют готовность России к дальнейшим переговорам, однако «еще предстоит долгий путь к устойчивому режиму прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации».