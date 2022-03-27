Пекин назвал неприемлемыми санкции против России

Жесткие санкции западных стран против России являются неприемлемыми, заявил в ходе видеопереговоров с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем глава МИД Китая Ван И, сообщает РБК.

«Максимально жесткие санкции могут навредить обеим сторонам и еще больше осложнить ситуацию, усилить противоречия», – заявил Ван И.

Кроме того, по мнению главы китайского МИД, европейские санкции также вредят и другим странам, которые не являются сторонами конфликта. «Нельзя руководствоваться методами, вносящими раскол в мире», – подытожил Ван И.