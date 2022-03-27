Лавров о союзе с Китаем

«Россия заинтересована в том, чтобы отношения с Китаем развивались устойчиво и последовательно». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И.

Он подчеркнул, что стороны будут рассматривать конкретные шаги, которые нацелены на то, чтобы все те договоренности последовательно воплощались в жизнь.

«Россия, Китай и их единомышленники вместе будут двигаться к многополярному и справедливому миропорядку по итогам серьезного этапа в истории международных отношений», - заявил Лавров.