Financial Times назвала имя владельца задержанной в Британии суперъяхты фото
Задержанная в Великобритании суперъяхта принадлежит основателю оператора связи в Уральском федеральном округе «Мотив» (юрлицо ООО «Екатеринбург-2000») Виталию Кочеткову, пишет РБК со ссылкой на газету Financial Times.
По данным американского издания, Кочетков владеет 58-метровой яхтой Phi через компанию Portsmouth Maritime, зарегистрированную в государстве Сент-Китс и Невис, которая, в свою очередь, контролирует компанию Hexagon Yachting Limited (Мальта). Российскому бизнесмену принадлежат еще две суперъяхты Aurelia и Phi Phantom, они ходят под флагом Мальты и сейчас пришвартованы в Италии, пишет FT.
Источник в британском правительстве сообщил, что яхта номинально числится за неким Сергеем Георгиевичем Науменко.
По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), которое сообщило о задержании суперъяхты, она построена на голландской верфи Royal Huisman. Ее стоимость – £38 млн (почти $50 млн). На ней есть бассейн и помещение, которое строители судна описывают как «бездонный винный погреб».