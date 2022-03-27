«Заявления России о снижении активности вокруг Киева и сообщения о выводе некоторых российских подразделений из этих районов могут свидетельствовать о том, что в Кремле признали потерю инициативы в регионе». Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается в отчете британской разведки, повторяющиеся неудачи российских войск и успешные контратаки украинских войск почти наверняка означают, что российское наступление не достигло своей цели, а именно окружить Киев.

«Весьма вероятно, что Россия будет стремиться привлечь боевые силы с севера для своего наступления в Донецкой и Луганской областях на востоке», – прогнозируют британские разведчики.