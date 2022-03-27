Постпред Украины при ООН: Россия перешла к плану Б

«После провала своего первоначального плана блицкрига русские войска перешли к плану Б. Этот план предусматривает спровоцировать гуманитарную катастрофу во всей Украине и уничтожить сельскохозяйственный потенциал страны, чтобы запугать украинское политическое руководство и народ и склонить его к капитуляции». Как сообщает УНИАН, об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица 29 марта на заседании Совета Безопасности ООН.

Кислица отметил, что «набор инструментов широк и чрезвычайно жесток. Он включает умышленное разрушение жилых районов и критической инфраструктуры, ракетные обстрелы во всей стране, осаду городов, нарушение договоренностей по гуманитарным коридорам, террор против мирного населения в оккупированных районах, включая похищения и убийства...»

«Мариуполь остается кровоточащей раной в сердце Европы. По данным местных властей, погибли по меньшей мере 5000 человек. Почти 150 тысяч жителей остаются в осаде, лишены каких-либо основных условий для жизни. Их нужно эвакуировать, но не на территорию агрессора. Попытки России сделать это являются не только циничным лицемерием, но и грубым нарушением законов и обычаев войны, норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций 1949 года и Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям. Около 40 тысяч украинцев принудительно вывезено в Россию и Беларусь», - сказал Кислица.

По данным ЮНИСЕФ, за месяц войны в Украине пришлось переместить 4,3 млн детей (всего в стране насчитывается 7,5 млн детей), 1,8 млн из них выехали за границу. По меньшей мере 143 ребенка погибли и 216 получили ранения.

«Срочно нужны гуманитарные действия. В то же время следует иметь в виду, что гуманитарная катастрофа в Украине является элементом российской военной стратегии. Чтобы быть эффективной, любая инициатива должна быть направлена на изменение общего подхода России к Украине...», - сказал Кислица.