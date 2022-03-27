Times: Лондон рассматривает поставки новых видов оружия Украине

В новой фазе российского вторжения в Украину Великобритания может начать поставки новых видов оружия. Русская служба BBC сообщает, что об этом говорится в статье Times.

Так, начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что конфликт превратился в "более традиционную войну", когда Украина перешла от попыток дать отпор российским войскам к удержанию позиций и возвращению территорий.

По его словам, Великобритания переходит к "новой фазе" в своей поддержке Украины, а правительство рассматривает вопрос о том, какую еще военную технику может предоставить Киеву Соединенное Королевство. Это подтвердил и Борис Джонсон, но не уточнив, какое именно оружие это может быть.

Как пишет Times, премьер-министр Борис Джонсон не верит, что Украина и Россия близки к урегулированию. Об этом он сказал министрам. На 31 марта запланирована конференция "доноров оружия", которую созывает Министерство обороны Великобритании.