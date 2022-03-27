Спикер Госдумы предложил всё продавать за рубли

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортных товаров, за которые оплату можно брать в рублях. Он предложил продавать за рубли удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и прочее, передает «Интерфакс».

Отмечается, что Володин призвал европейских политиков «перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях».

«Раньше надо было думать. Они сами сделали всё, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать», - заявил Володин.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин потребовал перевести в рубли расчеты за поставки российского газа «недружественным странам».