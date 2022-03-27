В Украине требуют запретить Московский патриархат

Украинские депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О запрете Московского патриархата на территории Украины", пишет Украинская правда.

Законопроект предлагает запретить "деятельность Московского патриархата - Российской православной церкви и религиозных организаций, являющихся частью Российской православной церкви, в том числе Украинской православной церкви".

"Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра, Свято-Успенская Святогорская Лавра и другие архитектурные памятники государственного значения, находящиеся в собственности или пользовании Московского патриархата, переходят в собственность государства, а соглашения (решения) о пользовании отменяются", – говорится в проекте закона.

Также указывается, что вся без исключения церковная собственность запрещенных церквей "в течение 48 часов со дня вступления в силу этого закона инвентаризируется и национализируется".