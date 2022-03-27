Грузия сохранит поставки газа из Азербайджана в долгосрочной перспективе

Грузия по-прежнему привержена поставкам природного газа из Азербайджана, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

Министр отметил, что Грузия не ожидает ухудшения условий поставок природного газа или ценовой нестабильности. "Мы не ожидаем ухудшения условий поставок и рассчитываем на сотрудничество с нашими партнерами в долгосрочной перспективе. Грузия уважает своего основного поставщика - Азербайджан и по-прежнему привержена долгосрочным, стабильным контрактам", - цитирует Давиташвили Sputnik Грузия.

Он подчеркнул, что сотрудничество с Азербайджаном не разовое и не основанное на одном годе, это форма многолетнего, стратегического, долгосрочного сотрудничества: "Считаем, что при правильном общении с дружественными странами мы сможем без проблем обеспечить поставки природного газа в Грузию".