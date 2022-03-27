Всемирный банк: страны Персидского залива могут снизить цены на нефть и газ

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что производители нефти в Персидском заливе могут сыграть ключевую роль в снижении волатильности цен на нефть и газ в ближайшие месяцы, передает РБК.

«Мы являемся свидетелями масштабной реструктуризации мирового рынка нефти и газа, где гибкость предложения стран Персидского залива будет иметь решающее значение для снижения волатильности в ближайшие месяцы», - считает он.

«Мы уже видим, что страны Персидского залива готовы быстро инвестировать в водород и помочь всей отрасли снизить кривую затрат», - сказал Малпасс.