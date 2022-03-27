Губернатор назвал причину взрывов под Белгородом

Взрывы в районе села Красный Октябрь в Белгородской области произошли из-за пожара на складе боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Ждем официального сообщения Министерства обороны Российской Федерации. По непроверенной информации, произошел пожар на складе боеприпасов. Ситуация на сегодняшний день, на сегодняшний час находится под контролем», — заявил Гладков, передает «Медуза».

Российский губернатор повторил, что жертв и пострадавших среди мирных жителей нет, как и разрушенных жилых, нежилых построек на территории села.

Взрывы в районе села Красный Октябрь, которое находится примерно в 35 километрах от Белгорода, произошли вечером 29 марта. По данным ТАСС, взрывы произошли во временном военном городке, на территорию которого «попал снаряд», как утверждалось, с украинской стороны. Источники агентства заявляли, что в результате происшествия ранения получили четверо военнослужащих.