В Харьковской области продолжаются активные боевые действия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской военной обладминистрации Олега Синегубова.

“Вчера российские войска 39 раз наносили артиллерийские и минометные обстрелы. Пострадали районы Салтовки, Алексеевки, Холодной Горы, ХТЗ, Чугуева, Дергачей. За минувшие сутки российские военные совершили 180 обстрелов из реактивной системы залпового огня "Град". От обстрелов "Градами" возникли пожары в Киевском, Шевченковском районе и на Салтовке. Повреждены жилые дома, объекты торговли и другие объекты гражданской инфраструктуры. К счастью, жертв и пострадавших нет”, - отметил он.

По его словам, в Харькове вчера не было авиационных ударов, но наблюдалась активность российских беспилотных летательных аппаратов, которые разведывают позиции подразделений ВСУ, ТРО и НГУ. Самая тяжелая ситуация сейчас в Изюмском районе. В этом направлении ВСУ уничтожили российские самолет и беспилотник.