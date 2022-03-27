Депутат от пророссийской партии оказался предателем: сдал Изюм россиянам

В Украине депутат Изюмского городского совета от пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая ныне запрещена в Украине, Анатолий Фомичевский впустил в осажденный город российских военных, показав им незащищенную дорогу. "Украинская правда" пишет, что об этом заявил начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник в своем Facebook.

Стрельник отметил, что 26 марта стало известно, что в Изюм начали заходить российские военные: "Как оказалось, они не просто зашли в город, а их провел и показал им незащищенный путь к Изюму государственный предатель – Анатолий Фомичевский. Именно из-за него россияне смогли незаметно зайти в город, но Вооруженные силы Украины не сдаются и продолжают ожесточенные бои за Изюм...".

Представитель горсовета подчеркнул: если бы россиянам не показали путь в город, "они бы никогда не смогли туда попасть, а теперь из-за них Изюм полностью заблокирован и доступа для доставки гуманитарной помощи туда нет".

По словам мэра Изюма Валерия Марченко, среди перешедших на сторону России двое депутатов Изюмского городского совета – Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов, экс-мэр Александр Божков. Они ходят по бомбоубежищам и подвалам и рассказывают людям, что "Киев сдали, Харьков сдали, Изюм сдали, и нужно сотрудничать с врагом", отмечает Марченко.