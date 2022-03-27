В Украине назвали потери российской армии
Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили около 17 300 военных, 605 танков, 131 самолет и 131 вертолет. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 30 марта потери россиян составляют:
• личного состава – около 17 300 человек,
• танков ‒ 605,
• ББМ – 1 723,
• артиллерийских систем – 305,
• РСЗО – 96,
• средств ПВО – 54,
• самолетов – 131,
• вертолетов – 131,
• автомобильной техники – 1184,
• кораблей/катеров – 7,
• цистерн с ГСМ – 75,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 81,
• специальной техники – 21,
• пусковых установок ОТРК/ТРК - 4.