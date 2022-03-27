В Украине назвали потери российской армии

Общие боевые потери России с начала войны в Украине ориентировочно составили около 17 300 военных, 605 танков, 131 самолет и 131 вертолет. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно данным Генштаба, с 24 февраля по 30 марта потери россиян составляют:

• личного состава – около 17 300 человек,

• танков ‒ 605,

• ББМ – 1 723,

• артиллерийских систем – 305,

• РСЗО – 96,

• средств ПВО – 54,

• самолетов – 131,

• вертолетов – 131,

• автомобильной техники – 1184,

• кораблей/катеров – 7,

• цистерн с ГСМ – 75,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 81,

• специальной техники – 21,

• пусковых установок ОТРК/ТРК - 4.