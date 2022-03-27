После заявлений о «деэскалации»: россияне всю ночь обстреливали Чернигов

Российские войска ночью обстреляли Чернигов и другие города области, несмотря на заявления российской делегации об уменьшении интенсивности обстрелов в Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«Всю ночь враг бил по Чернигову», — заявил Чаус Русской службе BBC.

Ранее Чаус рассказал BBC, что в понедельник после обстрела нескольких жилых районов города были госпитализированы 35 человек: «Некоторые погибли, некоторые потеряли ноги». В интервью Чаус сказал, что предположить не мог, что ему придется искать холодильники для хранения тел в условиях переполненных моргов или плотников, которые могут быстро сделать дополнительные гробы.

В понедельник, сразу после завершения раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российская армия «кардинально сократит» наступление на черниговском и киевском направлениях. При этом Мединский пояснил, что деэскалация боевых действий российскими войсками на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня.

«Часто русские говорят одно, а на самом деле происходит другое. Только время покажет, сколько правды в этих словах. Мы сейчас очень осторожно относимся к этим словам», — сказал Чаус BBC.