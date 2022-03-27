"Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск в Донбассе", - цитирует Конашенкова ТАСС.

По его словам, в течение прошедшего дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины.

ВС России уничтожили комплексом "Искандер" два крупных склада вооружения в Донецкой области, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, в течение прошедшего дня российская авиация уничтожила три зенитных ракетных комплекса - один С-300 и два "Бук-М1".

Он отметил, что российская авиация поразила штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1 752 танка и других боевых бронированных машин, 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 640 единиц специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.