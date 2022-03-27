Джонсон хочет поставить Украине «более смертоносное» оружие

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет усилить военную помощь Украине, сообщает The Times со ссылкой на источники.

По словам начальника штаба обороны адмирала сэр Тони Радакина, Лондон "готовится к новой фазе своей поддержки" Украине, поскольку конфликт перерос в "более традиционную войну" и Украина перешла от отпора российским силам к удержанию позиций и возвращению своих территорий.

Он отметил, что правительство рассматривает вопрос о том, какую военную технику оно может предоставить: "Украинская армия не только удерживает крупные города, она вынуждает россиян отступать. Наша поддержка должна измениться, учитывая это".