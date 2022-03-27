Джонсон хочет поставить Украине «более смертоносное» оружие
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет усилить военную помощь Украине, сообщает The Times со ссылкой на источники.
По словам начальника штаба обороны адмирала сэр Тони Радакина, Лондон "готовится к новой фазе своей поддержки" Украине, поскольку конфликт перерос в "более традиционную войну" и Украина перешла от отпора российским силам к удержанию позиций и возвращению своих территорий.
Он отметил, что правительство рассматривает вопрос о том, какую военную технику оно может предоставить: "Украинская армия не только удерживает крупные города, она вынуждает россиян отступать. Наша поддержка должна измениться, учитывая это".
Отмечается, что глава британского правительства заявил членам правительства, что хочет предоставить Украине "более смертоносную" военную помощь.
По данным журналистов, Джонсон не стал уточнять, какое конкретно вооружение он имел в виду. Источник в британском Минобороны заявил, что Киев сегодня нуждается в "средствах дальнего огневого поражения", включая тяжелую артиллерию. Однако для использования такой техники украинским военнослужащим потребуется дополнительное обучение.