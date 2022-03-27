Германия запускает чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из России

Власти ФРГ запустили чрезвычайный план для обеспечения энергетической безопасности страны на случай перебоев с поставками газа из России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра экономики Германии Роберта Хабека.

"С российской стороны поступало несколько заявлений о том, что, если этого (платежей в рублях) не произойдет, тогда поставки будут прекращены. Чтобы быть готовым к этой ситуации, я сегодня активизировал первый уровень предупреждения", - сказал министр, его цитирует Интерфакс.

По словам Хабека, правительство ФРГ инициировало первую из возможных трех фаз данного плана. В рамках этой фазы создадут оперативную группу, которая будет проводить ежедневные встречи для отслеживания ситуации с поставками газа. Министр, со своей стороны, призвал компании и потребителей в Германии помочь снизить потребление энергии.

Он также указал, что к настоящему моменту хранилища газа в ФРГ заполнены примерно на 25%.