Бочарников об открытии азербайджано-российской сухопутной границы

«Открытие сухопутной границы между Азербайджаном и Россией позволит обеспечить большой поток туристов в наши страны». Об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, передает Trend.

По его словам, Азербайджан всегда был привлекательной страной для российских туристов.

«Турпоток из России в Азербайджан в последнее время активно растет, а возможность оплаты картами «МИР» сильно помогла бы увеличить число российских туристов в Азербайджане», - сказал Бочарников.